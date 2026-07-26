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Bursa'da Orman Koruma Ekibi Ayıyla Karşılaştı

Bursa'da Orman Koruma Ekibi Ayıyla Karşılaştı
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı koruma faaliyetleri sırasında bir ayıyla karşılaştı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, ayının doğal yaşamına devam ettiği, ekiplerin ise görevini sürdürdüğü belirtilerek yaban hayatının orman ekosistemi için önemi vurgulandı.

BURSA'da orman yangınlarına karşı koruma faaliyetlerini sürdürürken, bir ayı ile karşılaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, o anın fotoğrafını sanal medyadan paylaştı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen rutin koruma ve denetim çalışmaları kapsamında ekipler, ormanda bir ayıyla karşı karşıya geldi. Görevli personel gerekli güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarına kesintisiz devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekiplerimiz, koruma kontrol faaliyetlerimiz sırasında ormanlarımızın doğal sakinlerinden biri olan ayı ile karşılaştı. Kısa süreli bu karşılaşmanın ardından ayı doğal yaşam alanında yoluna devam ederken, ekiplerimiz de görevlerini güvenli şekilde sürdürdü. Yaban hayatı, orman ekosistemimizin en değerli zenginliklerinden biridir. Orman ekosistemini korumak için sahadaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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