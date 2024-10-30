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Orman İşçisi Tomruk Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Orman İşçisi Tomruk Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Ulus ilçesinde orman deposunda çalışırken üzerine tomruk düşen 28 yaşındaki Muhammet Güney, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç işçi, geçen yıl evlenmişti.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki orman deposunda, üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan 1 yıllık evli Muhammet Güney (28), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 29 Eylül'de Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Zafer Orman Deposu'nda meydana geldi. Depoda çalıştığı sırada, Muhammet Güney'in üzerine tomruk devrildi. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan orman işçisi, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Güney, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti. Güney'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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