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Orman Haftası kapsamında okul bahçelerine 700 fidan dikildi

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Sorgun Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte okul bahçelerine 700 fidan dikildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrencilerde ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgi ve duyarlılığın artması amacıyla okul bahçelerini yeşillendirdiklerini söyledi.

Öcal, etkinlik kapsamında ilçedeki okullarda 700 çam fidanını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet Görenli, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve İlçe Müftüsü İsa Yaykın da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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