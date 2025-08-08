Orman Genel Müdürlüğü, Yangın Riski Hakkında Uyarılarda Bulundu

Orman Genel Müdürlüğü, Yangın Riski Hakkında Uyarılarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Orman Genel Müdürlüğü, orman köylülerini yangın riski konusunda uyararak denetimlerini artırdı. Uygulama kapsamında halk, ateş yakmamaları ve kamp kurmamaları konusunda bilgilendiriliyor.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, sıcaklıkların 8 Ağustos'tan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağının beklendiğini belirterek, orman köylülerini yangın riskine karşı uyardı.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman yangını riskine karşı denetimlerini artırdı. Ekipler, orman köylerinde cami hoparlörleri ve megafonlarla anons yaparak ormanlarda sigara içilmemesi, ateş yakılmaması, izinsiz kamp kurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Devriye ekipleri de mesire alanlarında gezerek vatandaşlara afiş dağıtıp, uyarıda bulundu.

EGE'DE YANGIN RİSKİ YÜKSEK

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor. Bu sayede, toplumsal farkındalık artırılarak yangın riskine karşı ortak bir mücadele hedefleniyor. Türkiye genelindeki ormanlarda toplamda 776 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184 adedinde ise 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden olası yangınlara karşı ormanları 7 gün 24 saat izliyor. Dakikada 3,5 milyon hektarı tarayan insansız hava aracı (İHA) da kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor. Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma ile birlikte orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tepkiler peş peşe geliyor! Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

İşgal kararı sonrası tokadı en büyük destekçisinden yedi
Çözüm komisyonu 2. kez toplandı! Kurtulmuş'tan DEM'li üyelere özel önlem

DEM'li üyeler için aldığı özel önlem, toplantıya damga vurdu
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.