ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ PİR: YASAKLAR YANGINLARI YÜZDE 70 AZALTTI

İSTANBUL Orman Bölge Müdürü Celal Pir, İstanbul'da yangınlarla mücadelede yapılan çalışmaları anlattı. İstanbul'da yılda 155 yangının çıktığına dikkat çeken Pir, bu sayının yasaklarla geçen yıl yaklaşık yüzde 70 azaldığını belirterek, "Valiliğimizin almış olduğu karardan sonra bu sayı 2021 yılında 52, geçen yıl da 42 adede düştü. Bu da adet olarak yüzde 70 oranında yangında bir azalma olduğudur. Şu ana kadar bizi üzecek bir yangınımız bu sene olmadı, inşallah da olmaz" dedi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ormanlık alanlardaki insan hareketliliği orman yangını riskini artırıyor. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan yeni genelgeye göre de orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Orman yangınlarının önüne geçmek için de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, insan gücü, termal ve normal kameralı koruma sistemleri ve hava araçlarıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'daki Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman yangınlarıyla mücadelede nasıl çalışmalar yürütüldüğünü anlatan İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, yangın için gerekli ekipman ve insan gücünün yeterli olduğunu, ortalama 10 dakikada yangınlara ulaştıklarını belirtti.

"İSTANBUL İLİNİN YÜZDE 44'Ü ORMANLARLA KAPLI"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, valiliğin getirdiği kararla ilgili detayları "Bizim orman parkı dediğimiz alanlarda yasaklar geçerli değil. Halkımızın oralarda gidip eğlencesini, pikniğini yapma imkanı var. Sadece bu ormanlara düzensiz olarak girişlerin yasaklanması şeklinde. Orman parkı dediğimiz yerler, izinli alanlar. Burada kontrollü çalışmalar oluyor. Buralarda İstanbul halkımız piknik gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. İstanbul ilinin yüzde 44'ü ormanlarla kaplı. Bu büyük bir rakam. Türkiye geneline baktığınızda ormanlık alanların yüzde 30 olduğunu düşünürseniz yüzde 44 İstanbul gibi bir yerde ormanlık alanlar açısından zengin bir il olarak kendimizi sayabiliriz" diyerek anlattı.

500 KİŞİLİK EKİP 7/24 ÇALIŞIYOR

Yangınlara karşı alınan tedbirleri ve çalışmaları anlatan Pir, "Yangınlara karşı tedbir almamız lazım. Biz yangınlara karşı tedbirleri 3 ana başlıkta ele alıyoruz. Yangın çıkmadan önce alınan tedbirler, ikincisi yangın anında alınan tedbirler, üçüncüsü de yangından sonra alınan tedbirler. Her sene bu doğrultuda yangın eylem planları hazırlıyoruz. Birinci safhada bir eğitim safhası var. Bir de kendi makinalarımızla ilgili kısım var. Köylü vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, askeri birliklere eğitim veriyoruz, çeşitli broşürler dağıtıyoruz. İstanbul için 15 tane sabit kulemiz, 5 adet de mobil kulemiz var. Bu 20 kulenin içerisinde 37 adet kameramız var. Bunlarla beraber yangınları gözetliyoruz. Toplamda 29 arazözümüz var. 145 adet de ilk müdahale ekiplerimiz var. Hava aracı olarak da Poyrazköy'de bulunan bir helikopterimiz mevcut. Yangın çıktığı anda bize bildirecek İHA'larla da gözetliyoruz. 430 tane yangın işçisiyle ve 70 tane de teknik elemanla beraber toplamda 500 adet ekiple, insan gücümüzle beraber yangınlara müdahale ediyoruz. Bu ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır vaziyette bekliyor" ifadelerini kullandı.

"YASAKLARDAN SONRA YÜZDE 70 ORANINDA YANGINDA AZALMA OLDU"

Pir, "Yangın çıktığı anda da müdahalemizi yapıyoruz. İstanbul ili için yılda ortalama 155 adet yangın çıkıyordu. Valiliğimizin almış olduğu karardan sonra bu sayı 2021 yılında 52 adede düştü, geçen yıl da 42 adede düştü. Bu şu demektir. Adet olarak yüzde 70 oranında yangında bir azalma oldu. Bu sene şu ana kadar bizi üzecek herhangi bir yangın olmadı, inşallah da olmaz" dedi.

"10 DAKİKADA YANGINA ULAŞIYORUZ"

Yangınların çıkış nedenlerini sıralayan Pir, "Hava şartları bizi etkiliyor. Sıcak havaların sonucunda rutubet oranı azalıyor. Bu nem oranı yüzde 30'un altına düştüğü anda biz yangın açısından tehlikeli bir durumda olduğumuzu anlarız ve tedbirlerimizi ona göre alırız. 10 dakikada yangına ulaşıp müdahale ediyoruz. Şu anki ortalamamız o şekilde. Rüzgar çok önemli, eğer rüzgar hızı, şiddeti, fazlaysa bu sefer yangın konusunda hakikaten zor durumda olduğumuzu ortaya çıkarır. Bunun için de bu şartlarda daha çok dikkatli olmamız lazım. İstanbul için Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği risk alanları çerçevesinde şu andaki ekiplerimiz yeterli. Herhangi bir ekip sıkıntımız yok. İnsan gücümüz yeterli. Önemli olan burada anında müdahale etmek. Geç kalırsanız yangın o zaman sıkıntılı hale gelebilir" diye konuştu.

ATEŞ VE ÇÖP UYARISI

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Pir, "Halkımızın çok dikkatli olması lazım. Ormanlara girişte veya yoldan geçerken sigara veya ateş gibi şeyleri yakmaması lazım. İstanbullulardan bunu istirham ediyoruz. Piknik yaptıktan sonra da dışarıda kalan çöplerini bir poşete doldurarak, en yakın çöp sepetine atarlarsa çok memnun oluruz. Biz daha güzel bir orman varlığını bu şekilde gelecek nesillere bırakmış oluruz" ifadelerini kullandı.