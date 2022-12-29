Orlando Uluslararası Havaalanı'nda kar fırtınası yoğunluğu
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ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde, kar fırtınası sırasında yılbaşı tatilini farklı ülke ve şehirlerde geçirmek isteyen yolcular Orlando Uluslararası Havaalanı'nda yoğunluk oluşturdu.
ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde, kar fırtınası sırasında yılbaşı tatilini farklı ülke ve şehirlerde geçirmek isteyen yolcular Orlando Uluslararası Havaalanı'nda yoğunluk oluşturdu. Ülkenin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ABD'nin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı.
Kaynak: AA / Seçkin Yavuz - Güncel