Orhangazi'de TOKİ Şantiyesinde Mazot Hırsızlığı Operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatı yeni başlayan beşinci etap TOKİ şantiyesindeki mazot tanklarından araziye kadar çektikleri hortumlu düzenekle yaklaşık 2 bin litre mazot çaldıkları tespit edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatı yeni başlayan beşinci etap TOKİ şantiyesindeki mazot tanklarından araziye kadar çektikleri hortumlu düzenekle yaklaşık 2 bin litre mazot çaldıkları tespit edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.

Olay, Hamzalı yolu üzerinde bulunan TOKİ konutlarının hemen karşısında inşasına başlanan yeni TOKİ konut şantiye alanında meydana geldi. 166 adet konutun inşa edileceği TOKİ 5.Etap projesini yapan yüklenici firmanın inşaat alanına kurduğu şantiye alanında, şantiyedeki iş makineleri için konulan mazot tanklarındaki mazotların hızla azaldığını farkeden şantiye sahipleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri şantiye alanında bulunan 3 ayrı mazot tankından araziye doğru uzanan hortumları farketti. Hortumları takip eden Jandarma ekipleri sabaha karşı hortumlar vasıtası ile yanlarında getirdikleri bidonlara mazot aktardığı ileri sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Orhangazi Jandarma ekipleri gözaltına alınan 3 kişiyi ifadelerini almak üzere jandarma komutanlığına götürdü. Jandarma olay yeri ekipleri şantiye alanında inceleme yaptı. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA