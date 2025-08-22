Orhangazi'de Makilik Yangını Ormana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gedelek Mahallesi'nde çıkan makilik yangını, kısa sürede ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde makilik yangını, ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-kamera Hasan BOZBEYBURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu

Kazmayı vurdukça fışkırdı! Tam 9 milyon yıllık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.