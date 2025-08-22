Orhangazi'de Makilik Yangını Ormana Sıçradı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde makilik yangını, ormana sıçradı. Yangın, 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-kamera Hasan BOZBEYBURSA