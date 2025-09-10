Orhangazi'de Kurtuluş Savaşı Döneminden Kalma El Bombası İmha Edildi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün sahilinde bulunan, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombası imha edildi.

Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün yanında yürüyüş yapan kişi, sahilde bir el bombası olduğunu fark edip, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Ekibi geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen ve üzerinde yazı bulunmayan el bombasını uzaktan fünyeyle patlattı.

Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.