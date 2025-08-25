Orhangazi'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu işçi El Musa Almatayer, 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Almatayer, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel