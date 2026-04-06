Haberler

Bursa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, bir diğer oğlu yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane'nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar mahallede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mutlu Birdane, yanında bulunan tabancayla Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, baba ve oğulları kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeki Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, oğullarının ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semih Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyi Melih Yıldız'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Evine gittiği öğrenilen şüpheli Mutlu Birdane ise olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

CHP'yi karıştıracak bir iddia daha! İş arayan üniversiteli kıza...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada