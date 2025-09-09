Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Törende, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli'nin sadece bir ilçe değil, Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren vatan toprağı olduğunu söyledi.

Her haneden bir evladın gittiğini ifade eden Tayır, "Kimisi dönmedi, kimisi gazi olup yaralı yüreğiyle döndü. Biz, onların aziz hatıralarının gölgesinde bugün özgürce nefes alıyoruz." dedi.