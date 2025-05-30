Orhaneli'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Piknik Etkinliği

Orhaneli İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri için piknik düzenlendi.

Karagöz Piknik Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Etkinliğe Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır ve İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Candır katıldı.