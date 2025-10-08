Haberler

Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği

Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, din hizmetlerinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Orhaneli İlçe Müftülüğünce, Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Orhaneli'de yürütülen din hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Eşim intihar etti' diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi

"Eşim intihar etti" diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.