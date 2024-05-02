Orhaneli Belediyesi Camilerde Temizlik İçin Özel Ekip Oluşturdu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye tarafından camilerde düzenli temizlik yapılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Orhaneli Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle, ilçe genelindeki bütün camiler kurulan temizlik ekibi tarafından periyodik olarak detaylı şekilde temizlenecek.

Halkın daha temiz ve huzurlu şekilde ibadet yapması için yürütülen çalışma kapsamında görevli personel, program dahilinde ibadethanelerin halı ve kilimlerini yıkayacak.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yaptığı açıklamada, "Temizlik imandan gelir." düsturuyla çalışma başlattıklarını belirterek, "İlçemizde bulunan bütün camilerimizi hemşehrilerimizin daha hijyenik ve temiz bir ortamda ibadet yapabilmesi için düzenli olarak temizleyeceğimiz Cami Temizlik Ekibimizi kurarak makine kullanım eğitimi verdik." dedi.