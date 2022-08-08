Orhan Sümer: 'Adana Millet Bahçesi'ni Konkordato İlan Ederek Yarım Bırakan Şirkete 10 Yılda 817 Milyon Lira Değerinde İhaleler Verilmiş'

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana Millet Bahçesi ihalesini alan ve konkordato ilan ederek bahçenin inşasını yarım bırakan şirkete 10 yılda kamudan 817 milyon liralık ihale verildiğini belirterek, “Tam 817 milyon liralık ihale verilen, neredeyse her projesinde kamu zararı yaratmış bu şirkete saray iktidarı yıllarca para akıtmış. Yine bu yandaş şirkete 817 milyon lira yetmemiş olacak ki. Konkordato ilan etmiş. Borçlarını ödemek istemiyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana Millet Bahçesi ihalesini alan ve konkordato ilan ederek bahçenin inşasını yarım bırakan şirkete 10 yılda kamudan 817 milyon liralık ihale verildiğini belirterek, "Tam 817 milyon liralık ihale verilen, neredeyse her projesinde kamu zararı yaratmış bu şirkete saray iktidarı yıllarca para akıtmış. Yine bu yandaş şirkete 817 milyon lira yetmemiş olacak ki. Konkordato ilan etmiş. Borçlarını ödemek istemiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Orhan Sümer, Adana Millet Bahçesi ihalesini 43 milyon liraya alan Olgun Gür İnşaat'ın konkordato ilan ettikten sonra bahçe inşasını yarım bıraktığını açıkladı. Sümer yaptığı yazılı açıklamada, bu şirketin 10 yılda 817 milyon lira değerinde ihale aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"21 Ocak 2022 tarihinde Adana Millet Bahçesi İhalesinin 43 milyon liraya daha önce devleti 11 milyon lira zarara uğratmış bir firmaya verildiğini, bu firmanın aynı zamanda Giresun Millet Bahçesi ihalesini de 28 milyon liraya aldığını hem Adana'da hem Giresun'da işi yarım bırakıp, alandan 5 Milyon değerindeki malzemeleri de alıp kaçtığını daha önce ortaya çıkartmıştık. Millet Bahçesi yapacağız dedikleri şehrin en önemli arazisinin halini görüyorsunuz aylardır tek bir çivi çakılmadı. Alan pislik yuvasına döndü. Bugün Milet Bahçesi ihalesini alan firmayla ilgili bambaşka bir belge daha açıklayacağız. Adana'da, Giresun'da, Erzurum'da kamu ihaleleri aldığı işlerde devleti zarar uğratan, arazilerden malzemeleri alıp kaçan bu yandaş şirkete son 10 yılda tam 817 milyon liralık ihale verilmiş. Yazıklar olsun.

"MEGA PROJE MİLLET BAHÇESİ ÇÖPLÜK YUVASI"

Tam 817 milyon liralık ihale verilen, neredeyse her projesinde kamu zararı yaratmış bu şirkete saray iktidarı yıllarca para akıtmış. Yine bu yandaş şirkete 817 milyon lira yetmemiş olacak ki. Konkordato ilan etmiş. Borçlarını ödemek istemiyor. Mega proje dedikleri ise çöplük yuvası haline döndü. Saray iktidarının tek derdi rant yaratıp yandaşını memnun etmekten öteye gitmiyor.

"ÜLKENİN KAYNAKLARI RANT VE YANDAŞA AYRILIYOR"

Bu projeler sadece yandaşı zengin etme projeleridir. Şehirlerin en güzel alanlarını, en güzel yapılarını, rant uğruna katledenlerden, ülkenin kaynaklarını ekonomik krizden çıkmak üzere üretim araçlarına yatırmak yerine betona gömenlerden ilk seçimlerden sonra hukuk önünde mutlaka hesap soracağız."