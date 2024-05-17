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Orhan Pamuk'un 'Şeylerin Tesellisi' sergisi Münih'te açıldı

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Yazar Orhan Pamuk'un çalışmalarından oluşan 'Şeylerin Tesellisi' isimli sergi Münih'teki Lenbachhaus'ta beğeniye sunuldu. Sergide, Masumiyet Müzesi'nden getirilen 41 eserin yanı sıra yazarın daha önce Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ve Lenbachhaus koleksiyonlarından ilham aldığı 26 yeni enstalasyonu yer aldı.

Yazar Orhan Pamuk'un çalışmalarından oluşan "Şeylerin Tesellisi" isimli sergi Münih'teki Lenbachhaus'ta beğeniye sunuldu.

Masumiyet Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerin yanı sıra edebiyat dünyasının da ilgisini çeken serginin açılışına 1300 kişinin üstünde katılım oldu.

Sergide, Masumiyet Müzesi'nden getirilen 41 eserin yanı sıra yazarın daha önce Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ve Lenbachhaus koleksiyonlarından ilham aldığı 26 yeni enstalasyonu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Pamuk, şunları kaydetti:

"Yıllardır defter ve kağıtlara yapıp çekmecelerde sakladığım eserlerimi gün ışığına çıkarmam için beni cesaretlendiren Lenbachhaus Müzesi küratörlerine müteşekkirim. 50 yıldır roman yazıyorum. Yazmaya başladığım ilk yıllarda, aslında ressam olmak isteyen biri olarak güçlü bir girişimle içimdeki ressamı öldürmeye çalıştım. Kararlı bir biçimde kendimi bir yazara dönüştürdüm. Bu yüzden resim yaptığımda mutlu oluyorum. Yazarken her zaman birçok şey düşünüyorum; araştırıyorum, ölçüp biçiyorum, formu düşünüyorum… Yazarken kafamı birçok şey meşgul ediyor. Resim yaparken ise sadece kendimi ifade ediyorum."

Pamuk'un çizimler, defterler ve fotoğraflarından oluşan seçki, 13 Ekim'e kadar görülebilecek.

Serginin bir sonraki durağı ise Prag DOX ve Paris Picasso Müzesi olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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