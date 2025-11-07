Orgeneral Metin Tokel, Diyarbakır ve Gaziantep'teki Askeri Birliklerde İncelemelerde Bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6 Kasım 2025 tarihinde Diyarbakır ve Gaziantep'teki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Diyarbakır ve Gaziantep'teki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 6 Kasım 2025 tarihinde, Diyarbakır'da konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığında ve Gaziantep'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.