Orgeneral Metin Gürak, Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na Katıldı

Orgeneral Metin Gürak, Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na Katıldı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 19 ülkenin katıldığı Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na katıldı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen 19 ülkenin fiili olarak, 3 ülkenin gözlemci olarak katıldığı Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na iştirak etti. Tatbikatın görüntüleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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