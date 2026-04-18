Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ergün, Libya'daki Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın Açılışına Katıldı

(ANKARA) - Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'daki Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine katıldı. Ergün, Libya'da çeşitli temaslarda da bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından bugün yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'da devam eden Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 14 Nisan'daki açılış törenine katıldı. Orgeneral Levent Ergün; Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Abdüsselam Zubi, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve ABD Afrika Komutan Yardımcısı Korgeneral John Brennan ile görüşmeler de gerçekleştirdi."

Kaynak: ANKA