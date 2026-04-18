Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ergün, Libya'daki Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın Açılışına Katıldı

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın açılış törenine katıldı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından bugün yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Libya'da devam eden Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 14 Nisan'daki açılış törenine katıldı. Orgeneral Levent Ergün; Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Abdüsselam Zubi, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ve ABD Afrika Komutan Yardımcısı Korgeneral John Brennan ile görüşmeler de gerçekleştirdi."

