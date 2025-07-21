Orgeneral Levent Ergün'den Şanlıurfa Valiliği'ne Ziyaret
2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı ve çeşitli konularda görüşmelerde bulundu.
2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Ergün ve beraberindeki 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzalayan Ergün, Vali Hasan Şıldak ile bir süre makamında görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Ergün'e teşekkür etti.???????
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel