Orgeneral Gürak ve Orgeneral Burkhard Türkiye'de Buluştu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile resmi bir törenle bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Burkhard, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Burkhard???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel