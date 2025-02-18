İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Orgeneral Gürak, İsveç Genelkurmay Başkanı Claesson'u Karşıladı

Orgeneral Gürak, İsveç Genelkurmay Başkanı Claesson'u Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi resmi davetle ziyaret eden İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson'u Genelkurmay Başkanlığında resmi bir törenle karşıladı ve ardından basına kapalı bir görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak ilk defa Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Claesson'u, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Claesson, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Claesson, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
img

Hurda araç dedikodusu fiyatları ikiye katladı
img

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
img

İyileşse bile oynayamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.