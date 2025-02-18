Orgeneral Gürak, İsveç Genelkurmay Başkanı Claesson'u Karşıladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi resmi davetle ziyaret eden İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson'u Genelkurmay Başkanlığında resmi bir törenle karşıladı ve ardından basına kapalı bir görüşme yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak ilk defa Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Claesson'u, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Claesson, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Claesson, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel