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Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 549 şüpheli gözaltına alındı
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Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 1037 şüpheliden 549'u gözaltına alındı. Operasyonlarda silah, uyuşturucu ve 28 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 1037 şüpheliden 549'u yakalandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 53 cumhuriyet başsavcılığınca, organize suç örgütlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 549'u gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, kesici alet, uyuşturucu, change araç parçaları, senet, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter, para, ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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