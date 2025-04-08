Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
CHP'den istifa eden belediye başkanından şok iddialar! AK Parti'ye geçecek mi?

CHP'den istifa eden başkandan şok iddialar
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatlarını gören vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! Çıkan sonuç enteresan

Oregon'da Küçük Uçak Suya Düştü: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Oregon eyaletinde pistten kayan küçük bir uçağın suya düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Uçaktaki pilot ve 4 yolcu yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- ABD'de pistten kayan küçük uçak suya düştü: 5 yaralı

OREGON - ABD'nin Oregon eyaletinde pistten kayan küçük bir uçağın suya düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

ABD'de Southwest Oregon Bölge Havalimanına iniş yapan 2019 model Honda HA-420 tipi küçük bir uçak, yerel saatle 06.12'de pistten kayarak suya düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçaktaki pilot ve 4 yolcu yaralı olarak kurtarıldı. Havalimanından yapılan açıklamada, kıyıdan 30 metre sürüklenen uçağın vinç kullanılarak 4 saat sonra sudan çıkarıldığı aktarıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.