Üye Girişi
Haberler

Ordu ve Giresun'dan 342 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ordu Müftüsü İsmail Çiçek, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal topraklara uğurlanan Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde de 192 kişi bulunduğunu söyledi. Çiçek, Ordu kafilesindeki hacı adaylarının direkt Mekke'ye gideceğini ve tavaflarını yapacağını anlatarak, 'Giresun kafilesini de Medine'ye uğurluyoruz. Onlar da Hazreti Peygamber Efendimize bizden selam götürecek inşallah. 40 günün sonrasında dönmüş olacaklar. Rabbim haclarını hayırlı, dualarını makbul eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize dua etsinler. Onlar gibi biz de heyecanlıyız.' dedi. Gitmek isteyenlere de en kısa zamanda hacca gitmelerini temenni eden Çiçek, il genelinde bu sene 500'ü aşkın hacı adayını uğurlayacaklarını kaydetti. Kutsal topraklara uğurlanan 74 yaşındaki Celal Özyürek, gitmek için 14 sene beklediğini, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, 'Herkese tavsiye ederim. Bu mutluluğu herkesin yaşamasını isterim. Bu, ömürde bir sefer oluyor.' diye konuştu. Eşiyle yola çıkan 70 yaşındaki Ulviye Topçu ise çok güzel bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, 'Allah'ım nasip etti bize, çok isteyenlere de nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmek, görevimizi yapmak nasip olur.' ifadelerini kullandı. Ulviye Topçu'nun eşi Selahattin Topçu da 14 sene bu heyecanlı anı beklediğine işaret ederek, çok güzel bir duyguyu yaşadıklarının altını çizdi. İl Müftüsü Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile hacı adaylarının aileleri katıldı.

Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ordu Müftüsü İsmail Çiçek, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal topraklara uğurlanan Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde de 192 kişi bulunduğunu söyledi.

Çiçek, Ordu kafilesindeki hacı adaylarının direkt Mekke'ye gideceğini ve tavaflarını yapacağını anlatarak, "Giresun kafilesini de Medine'ye uğurluyoruz. Onlar da Hazreti Peygamber Efendimize bizden selam götürecek inşallah. 40 günün sonrasında dönmüş olacaklar. Rabbim haclarını hayırlı, dualarını makbul eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize dua etsinler. Onlar gibi biz de heyecanlıyız." dedi.

Gitmek isteyenlere de en kısa zamanda hacca gitmelerini temenni eden Çiçek, il genelinde bu sene 500'ü aşkın hacı adayını uğurlayacaklarını kaydetti.

Kutsal topraklara uğurlanan 74 yaşındaki Celal Özyürek, gitmek için 14 sene beklediğini, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkese tavsiye ederim. Bu mutluluğu herkesin yaşamasını isterim. Bu, ömürde bir sefer oluyor." diye konuştu.

Eşiyle yola çıkan 70 yaşındaki Ulviye Topçu ise çok güzel bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah'ım nasip etti bize, çok isteyenlere de nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmek, görevimizi yapmak nasip olur." ifadelerini kullandı.

Ulviye Topçu'nun eşi Selahattin Topçu da 14 sene bu heyecanlı anı beklediğine işaret ederek, çok güzel bir duyguyu yaşadıklarının altını çizdi.

İl Müftüsü Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile hacı adaylarının aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Selahattin Topçu Muammer Erol Ulaş Tepe Altınordu Gülyalı Giresun Selçuk Mekke Ordu Hac Yaşam Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

 Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Bakmadan Geçme

Yeni seferberlik kanunu tam metni OKU İNDİR - PDF 2024! Seferberlik mi çıktı, seferberlik nedir? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır? Seferberlik Kararnamesi 22 Mayıs Salı 2024! Yeni seferberlik kararları neler? 22 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 22 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 22 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 22 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! HSK atama kararnamesi 22 Mayıs Çarşamba yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! 22 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title