Ordu Ünye'de toplu taşımada 118 araç yenilendi, hat sayısı 10'a çıktı

Ordu Ünye'de toplu taşımada 118 araç yenilendi, hat sayısı 10'a çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 kooperatifin tek çatı altında birleşmesiyle 118 araç yenilendi ve yeni toplu taşıma sistemi hizmete girdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devreye alınan sistemde hat sayısı 4'ten 10'a çıkarılırken vatandaşlara kolay ve kesintisiz ulaşım hedefleniyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi hizmete başladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren 4 kooperatifin tek çatı altında birleşmesiyle hayata geçirilen proje kapsamında 118 araç yenilendi.
Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete alınan yeni sistemde, toplu taşıma hatlarının sayısı da 4'ten 10'a çıkarıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni sistemle vatandaşlara daha kolay ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmayı amaçladıklarını belirtti.
Kent genelinde Ordumkart uygulamasını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Güler, vatandaşların kart sayesinde toplu taşıma araçlarında kolaylıkla ödeme yapabileceğini bildirdi.
Güler, kartların 17 bayiden temin edilebileceğini aktararak, kartlı ulaşım sisteminin ilk olarak Altınordu ilçesinde uygulamaya alındığını, şimdi ise yaygınlaştırıldığını kaydetti.
Ünye'de 4 kooperatifin birleşmesinin önemine değinen Güler, projeye katkı sağlayan şoför esnafına teşekkür etti.
Güler, yeni toplu taşıma sisteminin hayırlı olmasını diledi.