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Ordu Ünye'de okul servisi şarampole devrildi, sürücü ve 5 öğrenci yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisi şarampole devrildi, sürücü ve 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce çıkarılarak Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile 5 öğrenci yaralandı.

Erkan K. yönetimindeki 52 S 2102 plakalı okul servis minibüsü, Gölceğiz Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan sürücü ile 5 öğrenci, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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