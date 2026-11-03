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Ordu Ünye'de dur ihtarına uymayan sürücü ve otomobildeki kişi gözaltına alındı

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Ordu Ünye'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta 1 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca ile 100 mermi ele geçirildi; sürücü ve beraberindeki kişinin işlemleri sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Gölevi Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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