Ordu Ünye'de dur ihtarına uymayan sürücü ve otomobildeki kişi gözaltına alındı

Ordu Ünye'de dur ihtarına uymayan sürücü ve otomobildeki kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta 1 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca ile 100 mermi ele geçirildi; sürücü ve beraberindeki kişinin işlemleri sürüyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Gölevi Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.
Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA