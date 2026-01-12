Haberler

Ordu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

B.K, üzerindeki bıçakla A.B. ve Y.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
