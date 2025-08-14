Ordu Üniversitesi Hastanesi'nde Dijital Dönüşüm: Hastalar İçin Yeni Kolaylıklar

Ordu Üniversitesi Hastanesi'nde Dijital Dönüşüm: Hastalar İçin Yeni Kolaylıklar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümün faydalarını anlattı. Mayıs ayından itibaren devreye alınan dört yeni uygulama ile hastalar, hastaneye gelmeden işlemlerini elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüme ilişkin yürütülen uygulamaların hasta ve hasta yakınlarına kolaylık sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Yılmaz, makamında düzenlediği basın toplantısında, geçen mayıs ayından itibaren hastanede başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Evde Sağlık Birimince dört ayrı uygulamanın hastanede işleyişe geçirdiklerini belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nın çıkarttığı yönetmelik kapsamında evde sağlık hizmetlerinden ilaç rapor yenilemeye kadar birçok işlemin elektronik sistemler üzerinden yapılabildiği dört yeni uygulamayı devreye alındı. Uygulamaya konulan E-Heyet, E-Rapor, E-Muayene hizmetleri ile hastaların evine giden hekimler, ilgili branşlardaki hekimler ile elektronik bağlantı kurarak, hastaların hastaneye gelmesine gerek kalmadan işlemlerini tamamlıyor. Bununla birlikte yeni açılan ilaç rapor polikliniği sayesinde hasta farklı doktorlardan yazılması gereken raporlu ilaçlarını tek bir noktada yazdırabiliyor."

Bu uygulamaların hastalara büyük kolaylık sağladığının altını çizen Yılmaz, "Uygulamalar sayesinde hastalar hastaneye gelmeden zorluk çekmeden işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Buranın coğrafyası biraz farklı bir bölge. Uzakta olan, köylerde olan yaşlı hastalarımız sağlık kuruluşlarına gelmekte fiziki olarak zorluk yaşayabiliyor. Bu uygulamalar hastalarımız için büyük bir kolaylık oldu." dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, uygulamaların hastanedeki yoğunluğu düşürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi

Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.