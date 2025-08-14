Ordu Üniversitesi Hastanesi'nde Dijital Dönüşüm: Hastalar İçin Yeni Kolaylıklar

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüme ilişkin yürütülen uygulamaların hasta ve hasta yakınlarına kolaylık sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Yılmaz, makamında düzenlediği basın toplantısında, geçen mayıs ayından itibaren hastanede başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Evde Sağlık Birimince dört ayrı uygulamanın hastanede işleyişe geçirdiklerini belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nın çıkarttığı yönetmelik kapsamında evde sağlık hizmetlerinden ilaç rapor yenilemeye kadar birçok işlemin elektronik sistemler üzerinden yapılabildiği dört yeni uygulamayı devreye alındı. Uygulamaya konulan E-Heyet, E-Rapor, E-Muayene hizmetleri ile hastaların evine giden hekimler, ilgili branşlardaki hekimler ile elektronik bağlantı kurarak, hastaların hastaneye gelmesine gerek kalmadan işlemlerini tamamlıyor. Bununla birlikte yeni açılan ilaç rapor polikliniği sayesinde hasta farklı doktorlardan yazılması gereken raporlu ilaçlarını tek bir noktada yazdırabiliyor."

Bu uygulamaların hastalara büyük kolaylık sağladığının altını çizen Yılmaz, "Uygulamalar sayesinde hastalar hastaneye gelmeden zorluk çekmeden işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Buranın coğrafyası biraz farklı bir bölge. Uzakta olan, köylerde olan yaşlı hastalarımız sağlık kuruluşlarına gelmekte fiziki olarak zorluk yaşayabiliyor. Bu uygulamalar hastalarımız için büyük bir kolaylık oldu." dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, uygulamaların hastanedeki yoğunluğu düşürdüğünü sözlerine ekledi.