Ordu Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı

Ordu'da yapımı tamamlanan 1200 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

Vali Muammer Erol, protokol üyeleri ile Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan hastaneyi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Vali Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Rektör Prof. Dr. Orhan Baş hastanenin ilk muayenesi için kayıt yaptırarak kan verdi.

Erol, gazetecilere, Ordu için önemli bir gün olan 19 Eylül tarihinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ayak bastığı gün olduğunu söyledi.

Şehrin özlemle beklediği bir hastanenin hizmete başlamasına tanıklık etiklerini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Açılışını inşallah Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın teşrifiyle yapacağız. O zamana kadar buradaki bütün sistemin aksaksız şekilde işlemesini temin etmek gibi bir sorumluluk var bu süreçte. Arkadaşlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de buradaki hizmetin hiçbir noktada aksamaması ve en iyi şekilde imrenilecek bir hizmet olarak sunulması adına ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bundan sonra da böyle olacak, buna inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla tam teşekküllü muhteşem bir hastaneye Ordu'nun, bölgenin ve Tükiye'nin kavuşmuş olduğunu aktardı.

Hastanenin yapıldığı alanın daha önce fındık bahçesi olduğunu dile getiren Güler, "Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş ve aynı zamanda devletimizin kudretini, yeteneğini, gücünü gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Burada yapılacak çalışmalar sadece bir hastane olarak değil, aynı zamanda bir bilim merkezi olarak bulunuyor." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Baş da şehir hastanesinde hasta kabulüne başlamanın kendileri için büyük bir mutluluk, gurur ve onur olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, Ordu Şehir Hastanesinin genel durumu ve kademeli taşınma planına ilişkin sunum yaptı.

Çelenk, hastanenin 1200 yatak kapasitesinin yanı sıra 40 ameliyathane, 13 doğum salonu, 2 suda doğum ünitesi ve 55 kemoterapi ünitesini barındırdığını kaydetti.

Kaynak: AA