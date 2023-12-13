Üye Girişi
Haberler

Ordu'nun Çambaşı Yaylası karla kaplandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yayla merkezi ile Çambaşı Kayak Merkezi, karla kaplandı.

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, karın ardından beyaza büründü.

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla sağanak, yüksek rakımdaki bazı ilçelerde ise kar etkili oldu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile çevre yayla ve obalarda da yağış sürüyor. Yayla merkezi ile Çambaşı Kayak Merkezi, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Aybastı ilçesinde menderesleriyle bilinen Perşembe Yaylası'na da gece saatlerinde kar yağdı.

Kaynak: AA / Güncel

Çambaşı Yaylası Kayak Merkezi Çambaşı Ordu Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title