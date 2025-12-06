Ordu merkezli 3 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 3 tutuklama

ORDU merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ordu, Ankara ve İstanbul illerinde 'Nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 2 Aralık'ta Fatsa ilçesi ile Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 13 şüpheli yakalandı. Fatsa'ya getirilen ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 10'u savcılık kararıyla serbest bırakıldı.