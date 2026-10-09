Ordu Korgan'da 62 yaşındaki kadın, şüphelinin annesince vurulup toprağa verildi

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ORDU'nun Korgan ilçesinde oğlu Orhan Artça'yı (40) öldüren İbrahim Elden'in ailesinin evine giden, burada cinayet şüphelisinin annesi Hacer Elden (52) tarafından tabancayla vurulan Nezaket Artça (62), toprağa verildi.

Olay, 8 Ekim'de Korgan ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Ekim'de arazide yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Orhan Artça, İbrahim Elden tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim Elden tutuklandı. Dün sabah Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça, İbrahim Elden'in ailesinin evine gitti. Nezaket Artça, burada cinayet şüphelisinin anneannesi Emine A.'yı (72) kürekle yaraladı. Emine A.'nın kızı Hacer Elden (52) de Nezaket Artça'yı tabancayla vurdu. Nezaket Artça, hayatını kaybederken, yaralanan Emine A. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Hacer Elden tutuklandı.

Nezaket Artça bugün Yenipınar Mahallesi Merkez Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Artça'nın ailesi ve yakınları katıldı. Nezaket Artça, namazın ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı