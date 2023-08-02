Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy atandı. Kararnameye göre 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü de değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü de değişti. Kararnameye göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy atandı. Mevcut İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. - ORDU