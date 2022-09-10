Ordu haberleri! Ordu'da hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti Güncel Haberler Ordu gündem haberi | Ordu'da, 42 yaşındaki hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi. Ordu'da, 42 yaşındaki hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Yasemin Çelebi, sabah saatlerinde tuvalete gitti. Bir süre sonra tuvaletten cep telefonu alarm sesi duyan personel, buraya yöneldi. Sağlık personeli, burada hareketsiz halde buldukları Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Gece nöbetçi olduğu bildirilen iki çocuk annesi Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çelebi'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Eyüp Elevli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çelebi Ordu Güncel Haberler

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