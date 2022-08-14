Ordu haberi: Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti Ordu haberine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerine ziyarette bulundu. Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerine ziyarette bulundu. Sonel, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'na yerleşen aileleri ziyaret etti. METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların ve sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi gezen Sonel, derslikleri inceleyerek öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Sonel, dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla sohbet etti. METİP alanında bulunan çocuklarla oyun da oynayan Vali Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Güncel AA / Hayati Akçay Tuncay Sonel Ordu Güncel Haberler

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