Haberler

Ordu Fatsa'da 53,58 gram uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Fatsa'da 53,58 gram uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Fatsa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Y.Ş'nin (33) üzerinde arama yaptı.

Ekipler, aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü

Suriye üzerinden geldi! Tüm kent turuncu renge büründü
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi

'Ankara Abisi' gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

"Bu ülkede Ermeni'ye yer var da, İslam'ın niye yeri yok?"
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi

Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi