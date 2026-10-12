Ordu Fatsa'da 53,58 gram uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Ordu Fatsa'da 53,58 gram uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Fatsa'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Y.Ş'nin (33) üzerinde arama yaptı.
Ekipler, aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA