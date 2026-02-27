Haberler

Ordu'da eğitime 'kar' tatili

Güncelleme:
Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilçede tüm okullara ve 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi.

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilçede her derecedeki okullar ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı

