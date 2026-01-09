Ordu'da yasa dışı silah, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde yasa dışı silah, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı silah, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, H.A. (45), E.G. (46), Y.D. (66) ve T.D'nin (42) ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 495 tabanca fişeği,10 tabanca şarjörü, 116 av tüfeği kartuşu ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. ve E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.