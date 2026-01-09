Haberler

Ordu'da yasa dışı silah, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Korgan ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli, yasa dışı silah ve uyuşturucu imalatı ve ticareti nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve esrar ele geçirildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde yasa dışı silah, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı silah, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, H.A. (45), E.G. (46), Y.D. (66) ve T.D'nin (42) ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 495 tabanca fişeği,10 tabanca şarjörü, 116 av tüfeği kartuşu ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. ve E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım