Haberler

Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında, Salih Özbucak'a ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Gerce Mahallesi'nde gece saatlerinde Salih Özbucak (56) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Salih Özbucak, birlikte yaşadığı annesi Cemile Özbucak (90) ile birlikte dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, bitişiğindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü

Bu defa baba kan döktü! Altın yüzünden oğluna kıydı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti