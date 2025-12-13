Ordu'da denizin üzerinde gökkuşağı oluştu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde etkili olan yağmurun ardından, denizin üzerinde gökkuşağı oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterirken, şehir merkezinde sağanak yağış sonrası kısa süreliğine yüzünü gösteren güneşle birlikte deniz üzerinde beliren gökkuşağı, kartpostallık görüntü oluşturdu. Denizin üzerindeki gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlenirken, bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kamerasıyla gökkuşağının fotoğraflarını çekti. Gökkuşağı, kısa bir süre sonra kayboldu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,