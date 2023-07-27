Ordu'da vinç yangını: Maddi zarar meydana geldi

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde yola kaya parçası düşmemesi için tel örgü çeken vinç, havanın aşırı sıcak olması nedeniyle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vinçte maddi zarar meydana geldi.

Yangın, bu akşam ilçeden geçen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda meydana geldi. Sarp arazilerin arasından geçen yola kaya parçası düşmemesi için özel bir firmaya ait vinç, bölgede çalışma başlattı. Kayalıkların önüne tel çeken iş makinesi, 35 dereciyi bulan hava sıcakları nedeniyle sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımla yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, vinçte maddi zarar meydana geldi.Yangın nedeniyle yol tedbir amacıyla trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.