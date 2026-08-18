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Kıbrıs Gazisi Yılmaz İyinik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Yılmaz İyinik Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Yılmaz İyinik'in cenazesi defnedildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Yılmaz İyinik'in cenazesi defnedildi.

İyinik için Hazreti Hamza Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İyinik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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