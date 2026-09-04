Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçenin Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Otomobilde ve şüpheli H.İ.S. ile Y.E.C'nin üzerinde yapılan aramada, çeşitli türlerde 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Gümüşhane'yi ayağa kaldıran olay! Şehit mezarlarını talan ettiler

Şehit mezarlarına büyük saygısızlık! Talan ettiler
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma

Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! 36 şirkete soruşturma
Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı

Motorine tarihi zam! 90 TL'yi aştı, 100 TL'ye koşuyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı