Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçenin Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Otomobilde ve şüpheli H.İ.S. ile Y.E.C'nin üzerinde yapılan aramada, çeşitli türlerde 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA