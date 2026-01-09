Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 99 sentetik ecza hap ve 5,19 gram bonzai ele geçirildi.

ORDU'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 7 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ev ve üst aramasında 99 sentetik ecza hap ile 5,19 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K. ve B.Y., tutuklandı. Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
