Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda 200 gram sentetik uyuşturucu, kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 200 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kokain ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y, B.İ, H.Y, H.T. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.Y, B.İ, H.Y. ve E.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
