Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16-17 Temmuz tarihlerinde kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, bir araçta yapılan aramada ve 3 şüphelinin üzerinde 1080 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başka bir operasyonda ise 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.