Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ordu merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sentetik hap ve silahlar dikkat çekti. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.C.K, H.T, S.S.K, M.A, M.D. ve M.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 804 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 cep telefonu, altın bilezik ve küpe ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
